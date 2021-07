IL CASO

L’ex municipale di Bellinzona Christian Paglia, travolto dallo scandalo dei sorpassi di spesa, ha scritto un libro su questa vicenda ma non solo: «Non sono né un ladro né un coniglio, quanto successo è avvenuto in buona fede per la pressione dettata dalla volontà di fare bene e molto» - C’è spazio anche per chi «tira la giacca» per un posto di lavoro e per gli «estremisti urlanti che insinuano l’ipotetica malafede ovunque» - GUARDA LA GALLERY