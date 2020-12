Il clima di polemiche che si respira da mesi a Bellinzona a causa della vicenda dei sorpassi di spesa da 5 milioni di franchi in tre progetti pubblici non tende ad arrestarsi. Il Consiglio comunale si è aperto stasera con la richiesta di Tuto Rossi (UDC) di annullare o differire ad un’altra data la seduta, in quanto il presidente del plenum Luca Madonna (Lega dei ticinesi) come noto non ha firmato l’ordine del giorno non essendo d’accordo con l’inserimento dei due messaggi sui crediti suppletori per lo stadio Comunale ed il Policentro della Morobbia di Pianezzo, due delle tre opere finite sotto i riflettori. Ordine del giorno firmato però dal vice Vincenzo Mozzini (PLR) come attestato dalla Sezione degli enti locali. Non solo.

L’esponente democentrista, avvocato di professione, ha presentato istanza di intervento urgente al Governo, che ha subito risposto affermando che la richiesta è irricevibile. «Avreste potuto risparmiarci questo conflitto, soprattutto in un momento già difficile per la popolazione. Stasera avrebbe dovuto essere di festa, essendo l’ultima seduta dell’anno solitamente destinata al preventivo e alla panettonata. Nessun articolo di legge autorizza il vicepresidente del Legislativo a convocare la seduta al posto del presidente». Ci troviamo in una situazione in cui mancano «trasparenza e chiarezza», ha tuonato Tuto Rossi. Il quale ha aggiunto che si tratta «di un golpe, visto che l’Esecutivo ha strappato la competenza al presidente Luca Madonna di convocare la seduta, affidandola al vice, così facendo ha prevaricato il suo ruolo». «Qui non siamo in Bielorussia, come afferma Tuto Rossi. Ci sono delle regole e vanno rispettate. La convocazione del Legislativo compete al Municipio come esplicitato dall’ABC del consigliere comunale. E non c’è stata nessuna invasione di campo», ha osservato il sindaco Mario Branda, rispondendo ad un’interpellanza in questo senso presentata da Paolo Locatelli (PPD).