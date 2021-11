L’erogazione di corrente elettrica è interrotta in tutto il Comune di Quinto. Il guasto è dovuto a problemi sulla linea primaria 16 kV. Lo comunica la Società Elettrica Sopracenerina (SES), aggiungendo che i loro tecnici si trovano sul posto e che stanno lavorando per ripristinare la situazione al più presto.

La SES invita anche, per ragioni di sicurezza, a non avvicinarsi e non toccare eventuali fili o cavi elettrici caduti a terra.