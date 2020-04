(R)estate a casa? Rivogliamo la Nuvola!

Rivogliamo la Nuvola piovasca. Questa, in estrema sintesi, la richiesta che i consiglieri comunali dei Verdi Ronnie David e Marco Noi fanno, attraverso un’interrogazione, al Municipio di Bellinzona. Per gli ambientalisti l’installazione del designer Nicola Colombo posata la scorsa estate in piazza del Sole è un «successo da ripetere». Soprattutto alla luce del fatto che, questa estate, le vacanze dovremmo quasi sicuramente trascorrerle in Svizzera. E quindi per i turisti confederati poter ammirare, nella capitale ticinese, un’opera effimera a cielo aperto sarebbe una spinta in più per venire nella Turrita a visitare non solamente i castelli.