C’è una voglia matta di carnevale nella Svizzera italiana. Di tornare a far bisboccia. Ma la pandemia è sempre lì, una spada di Damocle sopra la testa degli organizzatori. Allo stato attuale, come anticipato oggi dal Corriere del Ticino , solo la Lingera di Roveredo ha sciolto le riserve: l’edizione del 60. si farà. Gli altri bagordi principali della nostra regione stanno per ora alla finestra. Attendono indicazioni chiare da parte del Gruppo grandi eventi istituito a livello cantonale. Ciò vale sia per il Rabadan di Bellinzona sia per il Naregna di Biasca. Da parte di queste società c’è il desiderio di proporre i frizzi e lazzi. Ma le incognite sul tavolo sono ancora molte. L’unica certezza, per ora, rimane l’obbligatorietà del Covid pass.

Spostandoci verso nord non cambiano le riflessioni. Ieri sera c’è stata l’assemblea della Società carnevale biaschese che ha confermato alla presidenza Gabriele Cirio, il quale ci spiega che l’intenzione è quella di proporre qualcosa, anche perché sarebbe l’edizione numero 120. Le domande sono però le stesse: in che modalità? In versione normale o ridotta? Martedì vi è stata una riunione con l’Esecutivo: «Ci siamo presi del tempo per valutare bene la situazione. La nostra è una manifestazione di paese. I costi stimati sono elevati, soprattutto per il dispositivo di sicurezza. E in questo periodo non è affatto facile trovare altri sponsor. Per quello occorre andare coi piedi di piombo».