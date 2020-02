Sole, divertimento e circa 25mila spettatori. Questi gli ingredienti del corteo del Rabadan, andato in scena oggi lungo viale Stazione a Bellinzona. Un successo, con un’affluenza da record con 25’00 visitatori e 3’000 comparse che hanno sfilato in città. Molto buono, per gli organizzatori, anche il bilancio di queste prime tre giornate che hanno registrato oltre 100'000 visitatori.