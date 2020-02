Mentre per le vie del centro prosegue il ripristino, oggi in sede a Carasso gli organizzatori del carnevale Rabadan di Bellinzona hanno tracciato il bilancio dell’edizione numero 157 chiusasi alle prime ore di mercoledì, sfuggendo per un pelo ai divieti preventivi emanati dal Consiglio di Stato a seguito dell’allarme-coronavirus che sta mettendo in apprensione tutta la Svizzera. Ebbene, il bilancio è considerato positivo. Nei sei giorni (e soprattutto le sei notti) di festa in città, l’affluenza è stata in crescita del 4,5% rispetto a un anno fa. Secondo quanto riferisce la Società Rabadan, si è passati dai 152.690 partecipanti annunciati nel bilancio dell’edizione 2019 a 160.000. Il maggior successo lo si è riscontrato nelle serate d’esordio, giovedì e venerdì della scorsa settimana. Non si esclude che l’allarme coronavirus, scattato a livello ticinese da lunedì, abbia avuto un influsso sulle giornate finali. In particolare martedì, quando la festa è iniziata poche ore dopo l’annuncio del primo caso certificato di positività in Ticino, la flessione è stata del 16% rispetto all’anno precedente. Ma c’è chi sta peggio, ovvero quei carnevali che erano previsti nel weekend entrante: si pensi in particolare a quelli più grandi, Tesserete e Biasca. Il Rabadan deciderà prossimamente quale importo destinare a chi subirà inevitabili perdite finanziarie. Durante la conferenza stampa gli organizzatori hanno precisato che sia lunedì che martedì erano in contatto diretto con le autorità cantonali per capire se anche il Rabadan fosse tenuto a implementare misure preventive particolari, pronti ad adeguarsi alle dritte del Consiglio di Stato.