«Lascio per concentrarmi sulla famiglia e sul lavoro». La particolarissima edizione 2021 sarà l’ultima di Flavio Petraglio alla testa della Società Rabadan di Bellinzona. In carica da tre anni (era subentrato a Bixio Caprara), ha annunciato la decisione ieri sera nel corso dell’assemblea svoltasi nella sede di Carasso. Non è l’unica partenza (che sarà effettiva in autunno) in seno al comitato del carnevale cittadino. Si fanno da parte anche Lorenza Scamara, Nicola Malandrini e Ivan Caminada.

Come è noto il Rabadan 2021 (come i principali bagordi ticinesi) sarà più che dimezzato, non essendoci né la Città del carnevale né i cortei a seguito della pandemia, come deciso giovedì scorso dal Consiglio di Stato. «Vi sono diverse idee sul tavolo che dobbiamo ancora approfondire all’interno del comitato. Uno o più eventi ci saranno. Vogliamo anche intavolare una discussione con il Municipio di Bellinzona per evitare che, in assenza del Rabadan, vi sia un fiorire di altri appuntamenti», chiosa Petraglio. Per quanto riguarda la scorsa, invece, di edizione, i conti si sono chiusi con un leggero avanzo di 16.000 franchi. Una somma che per buonissima parte sarà destinata ai carnevali che nel 2020 hanno dovuto alzare bandiera bianca per colpa del coronavirus.