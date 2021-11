Il Rabadan «tradizionale», come annunciato ieri dal sindaco di Bellinzona Mario Branda, non si potrà fare nemmeno quest’anno. Ci sarà però una versione «light» al suo posto. Alla base della decisione, i dati sull’avanzamento dei contagi nel nostro Cantone e la conseguente idea di voler limitare i grandi assembramenti e regolamentare le entrate all’evento con il Pass COVID. Il Municipio ha annunciato che saranno autorizzate le manifestazioni all’Espocentro e al Palasport, ma non i cortei e le tendine. I locali del centro storico potranno invece decidere se organizzare qualche attività per chi si troverà a voler festeggiare per le vie della città.