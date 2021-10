Prima la Lingera di Roveredo, che si farà, come riferito dal CdT negli scorsi giorni. Ora il Nebiopoli. Ed il Rabadan? È un po’ la domanda che tutti si stanno ponendo stamattina, dopo l’annuncio che il carnevale di Chiasso si terrà dal 10 al 13 febbraio prossimi con l’obbligatorietà del certificato Covid per accedere al corteo ed al villaggio dei bagordi. A Bellinzona, per contro, non è ancora stata presa nessuna decisione, ci spiega il vicepresidente Mauro Bissolotti. La società ha allestito il piano di protezione e sta lavorando per preparare l’edizione 2022.

«A livello cantonale quello che dovevamo fare per rispettare le ordinanze è stato fatto. Adesso attendiamo l’autorizzazione da parte del Municipio», puntualizza il nostro interlocutore. L’Esecutivo, stando a nostre informazioni, prima...