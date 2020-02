Non sarebbe un vero Rabadan se non fosse accompagnato da polemiche. E quest’anno sono addirittura due. La prima riguarda la svolta verde che il comitato organizzatore del carnevale di Bellinzona, capitanato da Flavio Petraglio, ha deciso di compiere con in particolare l’introduzione del bicchiere personale in silicone alimentare da utilizzare sull’intero arco della manifestazione. «Una soluzione innovativa comprovata dal laboratorio cantonale d’igiene» ha tenuto a sottolineare Petraglio durante la conferenza stampa di presentazione della 157. edizione del carnevale Rabadan che prenderà avvio giovedì 20 febbraio. Rispondendo indirettamente a chi in queste settimane ha sollevato critiche al riguardo del «famigerato bicchiere», il presidente del Rabadan ha ribadito che il suo utilizzo non è obbligatorio. Si tratta infatti, ha detto, di una questione di responsabilità individuale o, meglio, di una opportunità di contribuire al rispetto dell’ambiente riducendo la massa di rifiuti (circa 40 tonnellate) prodotti durante i sei giorni di bagordi. L’alternativa comunque c’è: nella Città del carnevale le bibite potranno anche essere servite in bicchieri biodegradabili con un sovrapprezzo di 50 centesimi.

Negli ultimi giorni ha fatto discutere anche il sistema di diffide congiunte che gli organizzatori dei principali carnevali ticinesi ha deciso di adottare quest’anno. Ebbene, anche in questo caso Petraglio ha voluto smorzare la polemica. Innanzitutto precisando che il Gruppo carnevali in sicurezza, del quale il Rabadan è entrato a far parte, esiste da 13 anni e quindi può vantare una consolidata esperienza in tema di prevenzione e di repressione. I carnevali riuniti in questo gruppo sono considerati alla stregua di una associazione e quindi risultano essere un unico referente. Dio conseguenza, ha ancora spiegato Petraglio, è garantita la possibilità di scambio di informazioni sulle denunce sporte nei confronti di chi viola le norme di comportamento o, peggio, la legge. Al termine dl carnevale si potranno così tirare le somme e nei confronti di avrà ricevuto due denunce sull’arco di tutte le manifestazioni scatterà la diffida della durata di 18 mesi.

Fatte queste precisazioni, il presidente del Rabadan si è concentrato sul programma della 157. edizione del carnevale bellinzonese che, come detto, scatterà giovedì 20 febbraio con la tradizionale cerimonia della consegna delle chiavi sul balcone del Municipio in piazza Nosetto. Fino a martedì 25 sarà tutto un susseguirsi di eventi in un programma ormai collaudatissimo nel quale non mancano però delle novità quali quella delle serate speciali nel guest area all’interno del capannone di Piazza del Sole con una vincente accoppiata tra gastronoma e divertimento. E a proposito di divertimento non è da perdere lo spettacolo «Gabarè» che Flavio Sala proporrà mercoledì 19 febbraio nel capannone degli eventi quale prologo dei bagordi. Il programma dettagliato con l’offerta dei mezzi di trasporto pubblico per raggiungere la Città del carnevale si può consultare su www.rabadan.ch. ©CdT/Archivio

