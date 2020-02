Il bicchiere personale che la società Rabadan ha deciso di introdurre per l’ormai imminente carnevale continua a tenere banco all’ombra dei castelli. Tuto Rossi aggiunge un’altra serie di domande al Municipio rispetto a quelle già presentate il mese scorso con una prima interpellanza riguardante il pericolo di contrarre infezioni utilizzando il bicchiere «incriminato». Ora il consigliere comunale UDC si concentra su quelle che ritiene delle contraddizioni riguardanti la svolta ecologica compiuta dalla società organizzatrice del carnevale cittadino. «Perché Rabadan che vuole farsi chiamare RabaGreen importa dall’Italia con grande inquinamento il Capannone altro?» chiede Rossi, rilevando che il bicchiere ecologico è importato dalla vicina penisola. «Contrariamente a quanto raccontato dal comitato della società Rabadan, il bicchiere Rabadan serve per la raccolta di dati sugli utilizzatori e come mezzo di pagamento» sostiene l’esponente dell’UDC riferendosi a quanto avrebbero affermato i due giovani liguri inventori di detto bicchiere. da qui l’altra serie di quesiti posti al Municipio, ovvero: «Come è nato il contatto tra la società Rabadan e i due ragazzotti liguri che fanno i bicchiere multiuso per la raccolta dei dati? Quanto sono costati i 30'000 bicchieri acquistati dalla Società Rabadan? Il Municipio ha visto il contratto? È sicuro che sotto non ci siano retrocessioni o controprestazioni, visto che la società italiana che li produce è composta da due semplici giovanotti? La società dei due giovanotti quanto guadagnerà con il Rabadan, visto che finora non ha mai fatto una manifestazione così grossa?» L’interpellanza di Tuto Rossi si chiude con una domanda che va alla radice della questione: «Su che base legale la Società Rabadan può imporre al pubblico di bere solo da determinati bicchieri, agli esercenti di servire solo da brocche senza toccare i bicchieri, e limitare la libertà del cittadino?