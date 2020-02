Quasi mille ditte e/o aziende in meno. Non sappiamo, ovviamente, se ciò sia dovuto in primo luogo al pugno di ferro delle autorità comunali e cantonali contro le cosiddette «società fantasma», ma di sicuro nel Moesano qualcosa è cambiato negli ultimi anni. Il fenomeno, finito sotto i riflettori di tutta la Svizzera e della vicina Lombardia nel 2016, è costantemente monitorato....