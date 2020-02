Le Ferrovie stanno «ottimizzando il progetto per quel che riguarda le radiazioni non ionizzanti, in modo da evitare per quanto possibile di dover ricorrere alle deroghe». È una posizione attendista quella assunta dal Consiglio federale sul progetto, da 170 milioni di franchi, del terzo binario fra la stazione FFS di Bellinzona ed il ponte ferroviario Isolabella all’imbocco del quartiere di Giubiasco. A preoccupare gli abitanti sono i flussi elettromagnetici oltre i limiti, che avevano dato spunto al consigliere nazionale PPD Fabio Regazzi di interpellare il Governo pretendendo in sostanza dall’ex regia il rispetto della legge. E Berna, come visto, ha risposto (seppur in modo eccessivamente interlocutorio).

Salute da proteggere

Il Consiglio federale conferma innanzitutto le richieste di deroga, presentate dalle Ferrovie, ai valori limite supplementari per gli impianti (VLIm). Prima di procedere bisogna spiegare di cosa si tratta. Nell’Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (Orni) sono stabiliti dei valori limite d’immissione (VLI) «che proteggono dalle conseguenze per la salute scientificamente dimostrate e che vanno rispettati in tutti i luoghi in cui possono essere presenti delle persone». Siccome lungo le tratte ferroviarie i VLI sono «osservati con grosse riserve», Berna ha fissato i VLIm, nettamente più bassi dei primi, «che devono essere rispettati nei luoghi in cui si può soggiornare regolarmente per un periodo prolungato, in modo da mantenere bassa l’esposizione sul lungo periodo per la popolazione e quindi ridurre il rischio di conseguenze per la salute attualmente non ancora note».

Stando a quanto si sa finora a Bellinzona il flusso elettromagnetico sarà di 4,2 microtesla e supererà di oltre quattro volte il limite di un microtesla imposto dall’Orni. In particolare si registrerà un aumento delle radiazioni nella parte della palestra delle scuole elementari sud più a ridosso del futuro binario. E ciò a seguito della posa della terza linea di contatto da 15.000 Volt. Assieme ad altre sei abitazioni e ad un terreno non edificato l’istituto scolastico rientra nelle strutture sotto stretta osservazione, in quanto proprio lì verrà superato il limite previsto dall’ordinanza.

Inoltrate 32 opposizioni

Le deroghe richieste dalle FFS saranno considerate nell’ambito della procedura di approvazione dei piani. Gli specialisti dell’azienda, intanto, hanno comunque assicurato di aver trovato delle soluzioni per far rientrare nei limiti le immissioni non ionizzanti: l’incarto è appena giunto sulla scrivania dei funzionari dell’Ufficio federale dei trasporti (Uft). «L’esame dei motivi addotti per le deroghe richieste si svolge (...) sotto la direzione dell’Uft in collaborazione con i servizi competenti del Cantone Ticino e dell’Ufficio federale dell’ambiente. Deroghe vengono generalmente accordate con riserbo e solo in presenza di motivi validi e prevalenti», rileva il Consiglio federale. Contro il progetto, ricordiamo, sono state inoltrate a fine giugno 32 opposizioni all’Uft. Anche il Municipio cittadino lo ha fatto: è favorevole al terzo binario (pronto entro il 2025), ma ha espresso un no cautelativo.

