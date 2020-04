Si erano incamminati già nella mattinata di venerdì per un’escursione con meta la capanna Mognone, a quota 1.463 metri sopra Sementina. Ma la loro sgambata, come noto, è finita male, anche se avrebbe potuto concludersi molto peggio. E soprattutto, la loro gita è finita sotto i riflettori della cronaca come esempio di attività da evitare in questo periodo del tutto particolare. Inascoltato, in questo caso, l’appello che le autorità ribadiscono da settimane fin quasi allo sfinimento. Parafrasando, suona più o meno così: «Se potete, restate a casa, muovetevi solo per motivi oggettivamente validi, non fate attività pericolose che potrebbero causare incidenti, andando così a impegnare ulteriormente gli ospedali già sotto pressione come non mai».