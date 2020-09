L’abbiamo scritto sabato, ed ora c’è la conferma. L’Associazione per il miglioramento ambientale (AMICA) di Castione stavolta non si è opposta alla domanda di costruzione bis del complesso per anziani «Residenza 100 anni» da 11,7 milioni di franchi che sorgerà in via Corogna, tuttavia ha deciso di mettere nero su bianco quelle che considera essere delle «mancanze». E lo ha fatto con una lettera al Municipio, nella quale si china soprattutto sui posteggi previsti (73, di cui 45 coperti). Proprio a questo proposito il comitato dell’AMICA chiede se gli stalli sotterranei sono destinati ai visitatori della struttura promossa dalla Fondazione Focus e ai residenti o solamente a questi ultimi.

Nella missiva non se ne fa cenno, in ogni modo stando a quanto ci risulta l’AMICA ritiene inoltre che si sarebbe potuto fare di più per quanto riguarda l’area verde. Per il comitato manca un vero prato e, oltretutto, il complesso sempre secondo i vertici andrebbe ad inserirsi in un comparto a confine con un’importante arteria di transito (via Corogna) e dalla forte presenza di supermercati (Migros, Denner e Lidl) e di una stazione di servizio. Considerazioni che l’associazione aveva già rimarcato nella precedente opposizione che, ricordiamo, era poi sfociata nel ricorso accolto dal Consiglio di Stato che aveva annullato la licenza edilizia per un errore nel calcolo della superficie.