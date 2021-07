Nei nuclei dei quartieri che compongono il Comune vi sono diverse residenze dismesse che meritano di essere valorizzate. Ne è convinto il Legislativo di Acquarossa che, facendo propria una mozione presentata da tutti i gruppi in esso rappresentati, martedì sera ha nominato una commissione ad hoc incaricata di approfondire il tema. Nello specifico si tratterà di elaborare uno studio che faccia il punto della situazione così da riuscire a formulare proposte concrete affinché le residenze dismesse possano tornare ad essere occupate stabilmente oppure durante i periodi di vacanza. «La pandemia che ancora sta condizionando il nostro vivere quotidiano - recita il testo della mozione presentata da PPD, SIA Verde, Lega-UDC e PLR - ha fatto emergere un ritrovato interesse per le zone periferiche dato dal bisogno di contatto con la natura, di bisogno di pace e tranquillità e altro ancora». Ne è la prova la crescente domanda di residenze secondarie da affittare. «Anche l’espandersi dell’obbligo iniziale, ora un’opportunità, di lavorare a distanza, rende maggiormente interessante il vivere in periferia dei centri urbani» rileva ancora la mozione. Da qui la necessità di eseguire un concreto approfondimento sulle possibili strategie che si possano mettere in atto per cercare realmente di cogliere le attuali opportunità per rendere attrattivo il risiedere nel Comune di Acquarossa attraverso il recupero degli stabili dismessi nei nuclei. Approfondimento che sarà dunque eseguito dalla commissione ad hoc nominata dal Legislativo.