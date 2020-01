Bellinzonese ferito a Rio de Janeiro: i dottori che l’hanno in cura all’Hospital Samaritano non hanno ancora dato il loro via libera al rimpatrio. In quanto non ci sono ancora i presupposti medici per il rientro in Svizzera del 73.enne, ferito da un colpo di pistola il 29 dicembre nei pressi della favela Cidade Alta. Le sue condizioni di salute, insomma, non consentono ancora il rientro nella Confederazione attraverso l’aeroambulanza della Rega. È quanto appurato dal CdT oggi da fonti istituzionali. Non è chiaro quando l’impresario di Sant’Antonino potrà fare ritorno dai propri cari dopo la disavventura vissuta nella metropoli brasiliana, dove si trovava con la compagna per festeggiare il Capodanno. La donna, lei sì, è nel frattempo tornata a sud delle Alpi.