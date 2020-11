Dal punto di vista dei costi il restauro a tappe del bagno pubblico di Bellinzona dopo mezzo secolo di servizio è sotto controllo. È quanto emerge dalla risposta che il Municipio ha fornito ieri sera a Sementina, davanti al Consiglio comunale, ai quesiti posti dagli indipendenti Luigi Calanca e Giulio Deraita, che avevano chiesto le cifre su questo particolare dossier per sincerarsi che non si ripetessero sorpassi di spesa ingenti come quelli registrati in altre tre opere pubbliche della Città per complessivi 5 milioni di franchi. Ebbene, per quanto riguarda le tappe i cui conti sono chiusi, le quattro realizzate tra il 2012 e il 2017, il sorpasso rispetto ai crediti votati dal Consiglio comunale è del 3,8%, corrispondente a 127.580 franchi: si è speso 3,507 milioni contro i 3,380 votati, rimanendo quindi entro i margini normalmente concessi. Si tratta della messa in sicurezza della torre dei tuffi, del risanamento della stessa (superamento del 7,4% per 198.209 franchi), della progettazione del restauro della passerella e della sostituzione del vettore energetico per il riscaldamento.

Passando alle opere i cui consuntivi non sono ancora chiusi, con stato dei conti al 16 novembre, come detto le proiezioni con attendibilità al 95% indicano che si potrebbe aver speso meno del previsto (-1,4%, per 85.000 franchi). Si tratta di interventi eseguiti tra il 2017 ed il 2020, sempre sotto la gestione del Dicastero opere pubbliche del municipale Christian Paglia: il restauro della passerella (che potrebbe costare 50.000 franchi meno del previsto, con un ipotetico consuntivo di 2,820 milioni di franchi), la progettazione definitiva della tappa 4B (-35.000 franchi secondo le stime) e gli interventi a spogliatoi, impiantistica e nuovi giochi d’acqua (spesa stimata di 2,755 milioni di franchi come da preventivo). Come detto, dovrebbe così configurarsi una spesa dell’1,4% inferiore al preventivo.

«Gli audit non hanno interessato questo cantiere»

Calanca e Deraita avevano chiesto anche se, vista la costruzione a tappe del preventivo, non esista il concreto rischio che eventuali sorpassi di spesa di una fase possano essere ribaltati sulle fasi successive. «Il grado di dettaglio presente nei messaggi sottoposti al Legislativo (progetto definitivo) permette di evitare questo rischio», è stata la risposta fornita davanti al plenum dal sindaco Mario Branda. Il quale, sempre replicando all’interpellanza, ha pure spiegato che gli approfondimenti interni eseguiti sulle tre opere pubbliche al centro della bufera per i sorpassi di spesa non hanno riguardato anche i cantieri del bagno pubblico, né sono stati intanto conferiti mandati in tal senso. Infine, per quanto riguarda le tappe successive del restauro del lido cittadino, rifacendosi al preventivo di massima risalente al 2012, la spesa indicata nel Piano delle opere è di 5,8 milioni di franchi, portando l’ipotetico consuntivo finale complessivo del restauro a tappe a quota 15,7 milioni. Tuttavia, la spesa potrebbe essere minore perché, è stato spiegato, alcuni interventi sono già stati nel frattempo realizzati per urgenze emerse: si tratta degli interventi alle vasche non nuotatori, bambini e olimpionica, e di quelli effettuati all’impianto di disinfezione.

©CdT/Archivio

©CdT.ch - Riproduzione riservata