Sono attive da oggi quattro nuove postazioni di bikesharing con ulteriori 14 biciclette, tutte elettriche, con la prospettiva di rendere anche la rete del Bellinzonese più capillare e attrattiva per le esigenze locali e in particolare per il percorso casa-lavoro. Vanno ad aggiungersi alle prime 6 postazioni inaugurate nel maggio dello scorso anno su territorio comunale a completamento della rete soprattutto d’interesse turistico attorno al Parco del Piano di Magadino tra le città di Locarno e Bellinzona. L’attuale ampliamento della rete è frutto della collaborazione con l’Azienda Elettrica Ticinese (AET), la Società degli Impiegati del Commercio (SIC) e l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) che hanno realizzato ciascuno una postazione di biciclette condivise al servizio in particolare di propri dipendenti, ma anche dell’utenza più vasta che ne può usufruire al pari delle altre presenti nel Bellinzonese e nel Locarnese. Le prime due sono si trovano nelle sedi AET e SIC, e la terza all’Ospedale San Giovanni. Ad esse si affianca la postazione, pure dotata di e-bikes al servizio di turisti e utenza locale, al nodo intermodale della Stazione FFS di Bellinzona, inaugurato lo scorso mese di dicembre.