È ripartito il mega-cantiere dell’ex clinica Alabardia di Piazzogna, nel comune di Gambarogno. Un contenzioso con il fornitore di serramenti, come ci spiega il direttore lavori, Sergio Tami dello studio IFEC Ingegneria SA di Rivera, ha bloccato per un paio di mesi il cantiere già in fase avanzata per la realizzazione del nuovo complesso alberghiero con una cinquantina di camere che si affaccia sul Lago Maggiore. «Il problema è stato risolto, cambiando fornitore. In questi giorni si stanno consegnando e installando i serramenti della nuova ala, che sarà completata entro Pasqua. Per la ristrutturazione dell’ex clinica e la sua trasformazione in hotel, che disporrà di una trentina di camere con reception e sala colazioni, invece, contiamo di concludere prima dell’estate». Lo stop del cantiere aveva un po’ allarmato gli abitanti della collina e il vicinato, considerando che per i lavori era stata chiusa una strada d’accesso.

Qualità senza fronzoli

Il progetto di rilancio in chiave turistica dell’Alabardia parla tedesco. I promotori della struttura ricettiva, Martin Schneider-Lenné, insieme al suo socio in affari Christian Joachim Zurbrüggen, hanno messo sul tavolo 20 milioni di franchi necessari innanzitutto per acquistare l’ex clinica e quindi progettare e realizzare la struttura alberghiera. Il nuovo complesso come ci spiegò il promotore la scorsa estate, sarà accogliente, con alti standard costruttivi e tecnologici ma senza «fronzoli» e punterà ad una clientela di tipo familiare. «Non ci sarà ristorazione, ma serviremo solamente la colazione nell’apposita sala che stiamo allestendo al piano terra dell’ex clinica. Le camere della nuova ala, poi, saranno modulabili, in modo da ospitare una o due persone, ma anche famiglie o gruppi. Nell’autorimessa, poi, disporremo di una sala tecnica per ciclisti e bikers».