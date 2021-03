Dopo mesi di chiusura forzata a causa della pandemia, ora è giunto il momento di permettere al pubblico di riappropriarsi degli spazi di condivisione della cultura. Così il museo di Leventina ha deciso di anticipare l’apertura ufficiale prevista comunque per inizio maggio, offrendo la possibilità di visitare le esposizioni già dalla prossima settimana. In particolare a partire da lunedì 5 e per tutta la settimana di Pasqua, dunque fino a domenica 11 aprile il museo di Casa Stanga a Giornico sarà visitabile dalle 14 alle 17. Dopo di che si potrà accedere alle mostre tutti i fine settimana del mese di aprile sempre dalle 14 alle 17. Dal 1. maggio gli spazi espositivi saranno aperti invece con i consueti orari: da martedì alla domenica, dalle 14 alle 17. Per visite fuori orario vi è sempre la possibilità di prenotare presso il museo ora e data preferite con un costo aggiuntivo al biglietto d’entrata. Da non perdere «Let it snow! lassa fiuchè», l’esposizione temporanea che parla degli sport sulla neve da un punto di vista storico e culturale. Dai primi di sci arrivati in Leventina e le esperienze raccontate dalla popolazione locale ai visitatori seduti ad uno «Stammtisch», agli aspetti glamour della moda fino alla competizione con la possibilità di vedere da vicino le coppe del mondo di Michela Figini e della compianta Doris De Agostini, nonché la medaglia olimpica di Natascia Leonardi. L’esposizione è stata prolungata sino alla fine ottobre 2021. Per arricchire il viaggio nel Museo di Leventina si consiglia di fare una puntatina anche alle due mostre permanenti: «Esiste un’identità leventinese, oggi?» e «Ritualità oggi», due esposizione che raccontano e mettono a confronto differenti periodi storici e l’attualità socio-culturale odierna.