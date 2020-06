Con oltre un mese rispetto alla tradizione, a causa del coronavirus e del cantiere in fase di ultimazione, il bagno pubblico di Bellinzona è pronto a riaprire. L’Ente Bellinzona Sport conferma oggi che le casse saranno accessibili da sabato 27 giugno alle 9. Durante l’estate gli orari d’apertura saranno i seguenti: dal 27 giugno al 16 agosto, tutti i giorni dalle 9 alle 20.30; dal 17 agosto al 6 settembre, tutti i giorni dalle 9 alle 19.30. Quattro le regole base da seguire all’interno dell’area delle piscine per garantire il rispetto delle norme emanate dal Consiglio federale in chiave anti-COVID. Eccole: nelle vasche mantenere la distanza di due metri, così come nelle zone di riposo e sul prato; doccia obbligatoria prima di entrare in vasca, mentre nei ristoranti valgono le regole di Gastrosuisse. Le quattro semplici regole, sottolinea la Città, sono inoltre ricordate su apposti cartelloni informativi all’interno della struttura.