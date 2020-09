Grande festa da domani, giovedì 17, a sabato 19 settembre al negozio Coop di Bellinzona Nord, situato in via Gerretta 15, a pochi passi dell’omonimo parco e dal centro sportivo della capitale. Per tre giorni ci saranno molte offerte e 10 Superpunti sull’intero assortimento. Il punto vendita riapre dopo alcune settimane di lavori che hanno permesso di rendere gli spazi più luminosi, inserendo materiali nuovi, come legno, mattoni, e un pavimento di granito che fanno da cornice al moderno negozio. «Il negozio ha tutto un altro look – afferma il gerente Florian Iarrobino –. Con l’ingrandimento del 30% della superficie, l’assortimento è più vasto. Ora disponiamo di un nuovo laboratorio per la produzione in casa di polli allo spiedo, per i piatti pronti, gli hamburger, le pizze e molto altro ancora». Questo ampliamento è stata un’esigenza dei clienti che nella pausa di mezzogiorno si gustavano le specialità preparate nel negozio e riscaldate sugli appositi ripiani.