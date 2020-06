La ripresa progressiva dei servizi offerti dagli ospedali dell’EOC continua con la riapertura dei pronto soccorso degli ospedali di Acquarossa e Faido. A partire da lunedì 15 giugno, i due pronto soccorso tornano infatti ad accogliere i pazienti, nella fascia oraria compresa fra le 9.30 e le 18. Lo comunica l’EOC in una nota, rilevando che questo orario rimarrà in vigore fino all’inizio di agosto, quando i due pronto soccorso torneranno all’attività precedente la pandemia, con una presa in carico dei pazienti ogni giorno 24 ore su 24.