«Ricadute anche per le aziende locali»

«La costruzione dell’edificio rappresenta una quota inferiore alla metà dell’investimento totale del progetto. FFS SA ha deciso di indire una gara d’appalto impresa totale unicamente per la realizzazione dell’edificio. L’esperienza ha dimostrato che il ricorso ad un’impresa totale non esclude affatto le aziende locali, in quanto le imprese totali si avvalgono spesso delle aziende locali come subappaltatori». Le nuove Officine che sorgeranno a Castione, insomma, potranno rappresentare una boccata d’ossigeno anche per l’edilizia ticinese, un settore che come tanti altri ha sofferto le conseguenze della pandemia.

Le domande del PLR

A chiarirlo al CdT sono le stesse Ferrovie, alle quali ci siamo rivolte dopo l’appello lanciato da alcuni granconsiglieri PLR affinché, grazie allo stabilimento industriale...