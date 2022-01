Richiedenti l’asilo: ecco il centro

All’albo comunale di Bellinzona è in pubblicazione sino a fine mese la domanda di costruzione per il Centro cantonale polivalente di Camorino (in località Monda delle Rondelle) destinato ad accogliere i richiedenti l’asilo. L’istante sono le sezioni della logistica e del militare e della protezione della popolazione, mentre i proprietari dei sedimi sono l’Ufficio federale delle strade ed una società anonima. Complessivamente si tratta di una superficie di oltre 250.000 metri quadrati.

La domanda di costruzione giunge dopo il via libera del Gran Consiglio, la scorsa fine di settembre, al credito di 11 milioni di franchi per la costruzione della struttura comprensiva di posteggio esterno e percorso pedonale d’accesso. Si tratta di un progetto pilota in quanto il centro sarà direttamente gestito dal Cantone e non dalla Croce Rossa. Sui tre livelli dell’impianto verranno ospitati tra i 170 e i 190 richiedenti l’asilo; verrà edificato sopra il bunker attuale. Inaugurazione nel 2023.