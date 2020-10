Christian Paglia è rimasto municipale a tutti gli effetti: l’autosospensione dalla conduzione del settore Opere pubbliche a seguito della vicenda dei sorpassi di spesa in tre progetti riguardava appunto questa parte del Dicastero, e non la carica di municipale. Così, parafrasando, il Municipio di Bellinzona risponde ai consiglieri comunali Tuto Rossi (UDC) e Manuel Donati (Lega) che in un’interpellanza aveva chiesto se si ritenesse corretto versare l’onorario completo a un membro dell’Esecutivo «che ha azzerato la sua operatività». Ma quella operatività non è azzerata, spiega appunto il Municipio: Paglia è infatti rimasto a capo dell’altra parte che compone il Dicastero, ovvero il settore Servizi urbani e ambiente. E comunque, si precisa ancora, «la remunerazione del municipale è definita dal Regolamento comunale e non può essere definita a discrezione dal Municipio». Lo stipendio rimane dunque tale (secondo l’articolo 91 del citato Regolamento, ricordiamo, per un municipale si tratta di 65.000 franchi annui con un impegno di almeno 1.000 ore annue o 20 ore settimanali). Intanto, come noto, alla luce degli approfondimenti interni ed esterni in relazione al sorpasso di spesa per 5 milioni di franchi in tre opere pubbliche, il Municipio ha deciso di confermare l’attribuzione del settore Opere pubbliche al sindaco Mario Branda. Da parte sua Paglia – che non si ricandiderà il prossimo aprile – ribadisce di non volersi dimettere. Una scelta, questa, che a mente di Rossi e Donati «è probabilmente obbligata dal suo partito (il PLR ndr.) già orientato alle elezioni comunali 2021 e non interessato a far subentrare qualcuno nel frattempo divenuto scomodo». Fatta questa considerazione, i due consiglieri chiedono all’Esecutivo se trova corretto «che siano i cittadini a pagare di tasca propria le logiche politiche» del PLR. Su questo punto si replica che «la domanda non si pone» avendo Paglia mantenuto la carica di municipale. «E in ogni caso non andrebbe posta al Municipio».