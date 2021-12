Non ci sono gli zampognari, non c’è il vin brûlé, e ci sono tante mascherine. Non è un mercatino natalizio normale, quello che torna oggi a Bellinzona dopo due anni. Ma c’è ed è vivo, un segnale incoraggiante in un periodo ancora purtroppo pesantemente segnato dalla pandemia e dalle relative restrizioni che nel 2020 avevano portato allo stop completo dell’evento. Sin dalle 10 del mattino numerosi visitatori hanno iniziato a popolare il centrocittà dove le bancarelle sono distanziate ma attive, e dove pure molti negozi hanno colto l’occasione per aprire in questa giornata fredda ma soleggiata, così come bar e ristoranti. In un’edizione necessariamente diversa, la Società dei Commercianti ha rinunciato quest’anno alla musica e alle bevande d’asporto, ciò che insomma può favorire la creazione di «assembramenti», un altro termine entrato nella nostra quotidianità. Per decisione del Municipio è inoltre obbligatorio indossare la mascherina. Ma in molti sono giunti in città, dove è pure sempre aperto il villaggio di piazza del Sole. Le bancarelle natalizie saranno presenti fino alle 18, e torneranno ad animare la capitale domenica prossima, 19 dicembre.