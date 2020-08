Si può persino mangiare - nuovamente - un piatto di pizzoccheri. Sapori di Valtellina e non solo al mercato di Bellinzona, tornato oggi nell’appuntamento infrasettimanale del mercoledì dopo che la Società dei Commercianti cittadina aveva deciso di non più proporlo causa pandemia per focalizzare l’attenzione su quello del sabato, che attira decisamente più visitatori. I quali non stanno tuttavia disertando la prima edizione post-lockdown e che - coronavirus permettendo - verrà replicata sino alla fine di ottobre, dalle 9 alle 17, lungo la parte bassa del viale Stazione. La mattinata è trascorsa un po’ in sordina, a dire il vero, ma in seguito da mezzogiorno in avanti le bancarelle hanno cominciato ad animarsi. Ed è uscito anche il sole, che prima aveva fatto capolino solo timidamente. Presenti naturalmente i bellinzonesi, chi lavora in città che dopo la pausa pranzo ne sta approfittando per curiosare fra la merce esposta e numerosi turisti. Soprattutto confederati, spesso con la zaino in spalla e il telefono cellulare o la macchina fotografica pronti ad immortalare le bellezze della Turrita, a partire dalla chiesa Collegiata.