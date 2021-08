Dopo un anno di pausa a causa della pandemia, domenica 29 agosto torna il Memorial DJ Augu, dedicato ad Augusto Morici, il popolare DJ bellinzonese prematuramente scomparso otto anni fa. La giornata commemorativa si terrà come da tradizione sul campo sportivo di Monte Carasso a partire dalle 9. Gli organizzatori, con alla testa Silvana e Carlo, genitori di Augu, contano su una buona presenza: per una giornata all’insegna dell’amicizia e per raccogliere i fondi a favore della costruzione della scuola di Kavinga, in Angola. Si tratta di un progetto nato grazie alla collaborazione con l’Associazione Elilongiso di Gordola e che nel 2020 ha purtroppo incontrato non pochi problemi a causa del coronavirus. Ma l’iniziativa non intende fermarsi.