Negli scorsi giorni le economie domestiche della nuova Bellinzona hanno ricevuto il consueto «Calendario rifiuti». Contiene tutte le informazioni necessarie per la separazione e la consegna dei rifiuti nel 2022, tra ecocentri e date. Il documento è diviso per aree, ad esempio quello che vedete in immagine qui sotto è relativo ai quartieri più popolosi, ovvero quelli della «vecchia» Bellinzona e di Giubiasco, ed è di colore verde. Il tema è caldo nella capitale visto che per il nuovo anno, adeguandosi alle normative cantonali e al contempo garantendosi maggiori entrate in un periodo di finanze in rosso, la tasse base aumenterà considerevolmente, passando per le economie domestiche da 80 a 150 franchi ogni dodici mesi, e senza distinzione per la «taglia» della famiglia.