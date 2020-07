Riganti di Biasca: chiusura posticipata al 31 ottobre

Riganti di Biasca: c’è il piano sociale. E, non è cosa da poco, soddisfa entrambe le parti, vertici del gruppo industriale lombardo da una parte e dipendenti dall’altra. Ma le novità non sono finite, come appreso oggi dal Corriere del Ticino. L’azienda che a fine 2017 aveva rilevato la SMB non chiuderà entro l’estate come inizialmente previsto, ma il 31 ottobre. Ciò è ovviamente una notizia positiva, pur nel contesto di una situazione difficilissima per i 18 collaboratori (di cui la metà residenti nelle Tre valli) che perderanno purtroppo l’impiego. Da quella data resterà attivo unicamente un operaio che dovrà in sostanza garantire o il trapasso dell’impresa (qualora qualcuno fosse intenzionato a subentrare nella produzione) oppure assicurare lo smantellamento tout court.

Secondo le informazioni...