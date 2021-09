Dimezzare il contributo della Città di Bellinzona a favore del nuovo stadio dell’Hockey Club Ambrì-Piotta, portandolo da mezzo milione a 250.000 franchi: è l’ idea odierna del gruppo PPD in Consiglio comunale, che vuole così sbloccare il messaggio finito in congelatore anche alla luce delle finanze precarie della capitale. Cosa ne pensano i capigruppo, che a inizio giugno avevano espresso un generale scetticismo verso l’operazione proposta dal Municipio lo scorso gennaio dopo che nel 2020 il Legislativo aveva approvato il principio suggerito da una mozione PLR? Da noi intervistati parlano a titolo personale ed esprimono posizioni per metà confermate e per metà leggermente più sfumate rispetto a tre mesi fa.

Damiano Stroppini afferma che un eventuale emendamento è stato discusso pure nel PLR dove ci sono sensibilità diverse in merito. Lisa Boscolo (Unità di sinistra) ribadisce che, a prescindere dall’importo, nel delicato contesto socio-economico attuale questo credito non costituisce una priorità. Secondo Matteo Pronzini (MPS-Verdi-FA-POP) un aiuto allo stadio va combattuto e le risorse convogliate in sussidi alle associazioni cittadine (come già suggerito da una mozione MPS). Luca Madonna (Lega-UDC) spiega che il gruppo ne parlerà nei prossimi giorni; personalmente rimane contrario al mezzo milione mentre si dimostra possibilista di fronte ad un dimezzamento, anche alla luce della già citata situazione finanziaria delicata della Città e del capitolo riguardante l’Ente Sport. Dopo il rilancio azzurro, e mentre mancano quattro giorni al battesimo dello stadio, il tema torna dunque a far discutere la politica comunale.