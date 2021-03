Tra l’estate di quest’anno e la fine del 2022 dovrà progettare la valorizzazione dei castelli di Bellinzona con la messa in scena anche a livello multimediale dei contenuti storici. In attesa che il Consiglio comunale si esprima a breve sul credito di progettazione da 1,82 milioni, la Città di Bellinzona mette a concorso l’incarico di 18 mesi, con grado occupazionale dell’80%, in qualità di responsabile del dossier: il relativo bando è stato pubblicato negli scorsi giorni con scadenza il 15 marzo. Tra le varie mansioni indicate, il o la responsabile sarà chiamato/a a mettere a unto un piano di dettaglio, concepire i percorsi espositivi e gli allestimenti museali, definire i partner e gli esperti da coinvolgere, gestire un team così come le tempistiche ed i costi dell’operazione. Il tutto secondo le linee dettate da quanto previsto da Città, Cantone ed Ente turistico per il rilancio del complesso fortificato patrimonio Unesco. Tra i requisiti di assunzione: la formazione accademica completa in scienze storiche o in materie affini.