Il regalo di Natale la popolazione di Acquarossa quest’anno l’ha trovato sotto l’albero con due mesi di anticipo. Perché tale può essere considerato il via libera al complesso turistico-alberghiero denominato Sun Village per il quale si prevede un investimento di 55-60 milioni di franchi. Come anticipato ieri dal Corriere del Ticino online, nessuna opposizione è stata inoltrata contro la domanda di costruzione depositata dalla società anonima con sede a Lugano presieduta da Lino D’Andrea.

Il rilascio della licenza edilizia da parte del Municipio, adesso, è una pura formalità ed avverrà in tempi brevissimi. Probabilmente già in occasione della seduta di settimana prossima. Per la Valle di Blenio è indubbiamente un’ottima notizia dopo le «scottature» del passato, quando le iniziative per il rilancio delle Terme non erano andate in porto per diversi motivi che non stiamo a ricordare in quanto non è questa l’occasione. Ora è tempo di festeggiare e, poi, di gettarsi subito a capofitto sul dossier che sta facendo sognare l’intero distretto.

Approccio vincente

«È un chiaro segnale di fiducia nei nostri confronti. I cittadini hanno capito l’importanza del progetto per tutta la regione ed hanno apprezzato l’approccio. Siamo infatti sempre stati molto trasparenti e, ad esempio, abbiamo tenuto a parlare con i vicini per spiegare loro nel dettaglio cosa intendiamo fare. Continueremo ad adottare questo atteggiamento perché crediamo sia quello giusto». È raggiante Lino D’Andrea, alla testa della Sun Village Projects SA, ditta iscritta a Registro di commercio dal marzo 2020. In poco più di un anno e mezzo colui che si definisce il rappresentante dei promotori ha reso possibile quello che poteva sembrare impossibile, soprattutto in un periodo fortemente segnato dalla pandemia da coronavirus che non facilita di certo operazioni come quella prevista ad Acquarossa. Invece il fiduciario, bleniese DOC, cresciuto a Malvaglia, con affabilità e serietà ha convinto tutti della bontà del progetto.

«C’è il cantiere da preparare»

Dopo il via libera unanime del Consiglio comunale nell’ottobre 2019 alla convenzione che de facto dava avvio all’iter del centro turistico e la luce verde dello scorso aprile al piano di quartiere in località Comprovasco, ecco ora l’imminente rilascio della licenza edilizia. Quali i prossimi passi? «Il lavoro inizia ora (sorride; n.d.r.). Proprio giovedì abbiamo avuto una nuova riunione per definire quello che ci attende a breve-medio termine. Si tratta, adesso, di preparare il cantiere: una fase che abbiamo stimato durerà 10 mesi», puntualizza il nostro interlocutore. In parole povere, per capirci, vanno innanzitutto allestiti i capitolati, occorre occuparsi della parte architettonica e cercare gli investitori. Il primo vero e proprio colpo di piccone, ci assicura Lino D’Andrea, verrà dato «entro la fine del 2022». L’inaugurazione dovrebbe avvenire nel 2026.

Wellness, commerci e una piazza

Il Sun Village sarà composto da un albergo di medie dimensioni dotato di strutture per il wellness e di una piscina, da una serie di edifici in legno e pietra con quasi 200 appartamenti di varie dimensioni e circa 300 posteggi nonché da ristoranti e commerci sulla piazza creata ad hoc. La clientela stimata è di almeno 25.000 persone all’anno, provenienti in primis da Svizzera, Germania ed Italia. L’ospite tipo dovrebbe essere il «cugino» confederato che vuole rilassarsi nella natura per qualche giorno immerso in un paesaggio bucolico.

Dicevamo della piscina. Ebbene, la struttura a due vasche (adulti e bambini, per un totale di 200 posti e dal costo di 4,8 milioni di franchi) sarà a disposizione anche della popolazione e soprattutto delle scuole della valle. In questo senso ci sarà un sostegno finanziario da parte dei Comuni di Acquarossa, Serravalle e Blenio.

