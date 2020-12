Dopo il nuovo colpo di scena odierno, il processo all’eritreo accusato di aver ucciso la moglie gettandola dal quinto piano il 3 luglio 2017 a Bellinzona proseguirà domani (mercoledì) con requisitoria e arringa difensiva. Si annuncia dunque un’altra intensa giornata in aula dopo quella di ieri (quando ci si era fermati a causa del crollo psicologico dell’imputato) e di oggi. La Corte ha dovuto fare i conti con la rinuncia dell’interprete chiamato a tradurre il procedimento dall’italiano al tigrino e viceversa. Già in mattinata era emersa un po’ di sfiducia da parte dell’imputato nei suoi confronti, ma si era deciso di proseguire. Poi l’interprete ha bestemmiato nel (maldestro) tentativo di tradurre un’espressione, facendo arrabbiare non poco il giudice Marco Villa, il quale ha dapprima ripreso l’autore dell’infelice uscita, ha interrotto il processo e si è poi scusato al rientro in aula per la ferma reazione. La sorpresa è però arrivato qui: l’interprete, risentito, ha annunciato la sua rinuncia all’incarico: «Me ne vado, non mi interessa più». Vani i tentativi di fargli cambiare idea sia da parte dell’imputato che del suo difensore, l’avvocatessa Manuela Fertile. Il processo è quindi stato sospeso, mentre il procuratore pubblico Moreno Capella si dava da fare per individuare un sostituto. Missione compiuta con l’arrivo nel pomeriggio di una donna attiva alla scuola luganese Reislingue. Con lei si è dunque potuto proseguire nella ricostruzione dei fatti. Prima di chiudere la concitata seconda giornata in aula si è proceduto con la rilettura del verbale, dopodiché la Corte ha dato appuntamento a domattina per la requisitoria del procuratore pubblico Moreno Capella che durerà almeno quattro ore. Toccherà poi alla difesa, mentre la sentenza dovrebbe essere comunicata mercoledì prossimo, 23 dicembre.

«Mia moglie stava sempre al telefono, ma non l’ho uccisa»

In mattinata l’imputato ha ribadito la propria innocenza, sostenendo di aver cercato di salvare la vita alla moglie, e non di ucciderla, in quella drammatica serata di inizio estate nell’appartamento in cui vivevano in via San Gottardo. Il giudice lo ha quindi interrogato sui possibili motivi per cui la moglie avrebbe voluto togliersi la vita buttandosi dal balcone, mentre dalle testimonianze risulta come fosse una persona solare e priva di ragioni per suicidarsi. «Continuava a telefonare a destra e a sinistra», ha poi aggiunto l’imputato incalzato dal giudice. Un comportamento che alimentava la sensazione di essere tradito, che non ha tuttavia trovato riscontro nelle indagini.