Da un lato più concretezza nella revisione della spesa in atto, dall’altro il congelamento del previsto aumento delle tasse sui rifiuti, oltre alla presentazione di un pre-Consutivo 2021. È quanto chiede e chiederà il gruppo PPD del Consiglio comunale di Bellinzona sul tema delle finanze (precarie) della Città, in vista del dibattito sul Preventivo atteso a dicembre. Lo annuncia in una nota odierna in cui sottolinea che se è vero che dalla proposta municipale emergono due indirizzi politici condivisibili (il mantenimento degli investimenti a 25 milioni all’anno e l’inopportunità di incidere sul moltiplicatore d’imposta in questa fase ancora caratterizzata dalla pandemia), vi sono pure «almeno tre elementi che rendono l’esercizio contabile politicamente deludente»: la modestia delle misure di contenimento strutturale della spesa (spending rewiew) e l’aumento non calibrato delle tasse sui rifiuti, appunto, oltre ad una «valutazione del gettito fiscale che lascia alcune perplessità». Per quanto attiene alla spending review, si invoca una maggiore convinzione, «così da evitare una repentina erosione del capitale proprio cittadino ed un aumento del moltiplicatore», considerata come ultima ratio. «Salvo cosmesi di carattere contabili come collaboratori non sostituiti e alcune scelte relativamente semplici da adottare - scrive il capogruppo Paolo Locatelli - non si trova evidenza della capacità di procedere ad un reale esercizio di contenimento della spesa duraturo». Passando al tema del gettito fiscale, «proprio perché un Preventivo si poggia didascalicamente su una previsione fondata sull’incognita degli effetti della pandemia da Covid19, il Preventivo 2022 doveva - e non solo poteva - essere preceduto dalla presentazione di un pre-Consuntivo 2021 solido», si legge.