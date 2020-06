Il meteo non è stato al fianco nemmeno della Spiaggetta di Arbedo in questo strano mese di giugno, già anomalo per gli strascichi della pandemia. Dopo che il punto di ritrovo alla confluenza dei fiumi Ticino e Moesa era stato molto frequentato tra fine maggio e l’inizio di questo mese con sole e caldo, dopo l’apertura del bar lo scorso sabato 6 giugno le cose non sono andate benissimo. Tutta la settimana, come per altri lidi, è stata caratterizzata da piogge e nuvole. E la piena del passato weekend ha pure cambiato nuovamente il volto della spiaggia, benché non in maniera così drastica come in occasione dell’alluvione di esattamente un anno fa. Anzi, stavolta ha pure portato un po’ di sabbia «nuova», una manna per gli amanti dei bagni di sole. Oggi, sabato, le prime schiarite, e la prima apertura...