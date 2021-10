Riaprire il cantiere affinché i lavori di realizzazione del nuovo oratorio possano concludersi al più presto. Questo l’auspicio che l’Associazione di quartiere Giubiasco ha messo nero su bianco in una risoluzione indirizzata al Municipio cittadino. Votata all’unanimità dall’assemblea riunitasi la settimana scorsa, la risoluzione riporta l’auspicio che questa opera, «al di là di una valenza a favore di tutta la cittadinanza bellinzonese, possa costituire un importante punto d’incontro intergenerazionale per la popolazione del quartiere». Anche alla luce delle discussioni sviluppate in seno al gruppo di lavoro incaricato di definire i contenuti del progetto dopo il blocco del cantiere a causa dei noti sorpassi di spesa, l’Associazione di quartiere che è rappresentata in tale gremio con un membro del proprio comitato, ritiene «fondamentale che la realizzazione dell’arredo esterno (tensostruttura, gioco della pétanque e spazio esterno della biblioteca» e la multifunzionalità della nuova sala rispondano a questa necessità». Nel caso in cui i lavori di realizzazione del nuovo Oratorio non potessero concludersi entro il mese di settembre del 2022, l’Associazione di quartiere in vita il Municipio «a far sì che almeno la nuova biblioteca comunale possa essere aperta al pubblico dell’autunno del prossimo anno».