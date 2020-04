Fermi da un mese, sono ripresi oggi i lavori per la costruzione della nuova Valascia. Stamattina sono stati istruiti gli operai attivi sul cantiere (al massimo 10, come da preciso provvedimento delle autorità per arginare la diffusione del coronavirus) e sono state sbrigate le questioni più prettamente burocratiche riguardanti le necessarie autorizzazioni da parte dello Stato maggiore cantonale di condotta. E poi si è ricominciato a far rumore, pur sotto l’acqua. La realizzazione dell’attesa pista dell’Hockey club Ambrì-Piotta era stata «congelata» il 18 marzo su esplicita richiesta dei sindacati preoccupati per la salute delle maestranze.

I lavori si concentreranno nelle prossime settimane nel settore sud. Poi tutto dipenderà dalle decisioni che prenderà il Consiglio di Stato nei prossimi giorni. La speranza della dirigenza e dei tifosi biancoblù è quella di poter recuperare al più presto il leggero ritardo accumulato a seguito dello stop di un mese per via della crisi sanitaria. Lo stadio multifunzionale da 51 milioni di franchi deve essere pronto, infatti, per l’estate 2021.

Dopo aver superato alcune difficoltà per far partire l’edificazione (in primis legate al finanziamento, ma tutto come noto si è risolto per il meglio) non sarà certo la pandemia a scoraggiare i vertici dell’HCAP e della Valascia Immobiliare SA nonché gli addetti ai lavori. Tutt’altro. Si procede uniti per regalare al pubblico altoleventinese il Sogno con la «s» maiuscola. Un impianto da 7.000 posti (di cui poco meno della metà, 3.000, a sedere) e dalla volumetria di 117.000 metri cubi che gode del sostegno anche dei Comuni del distretto.

