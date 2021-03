«Ripristinate il selciato della casa comunale»

A pochi anni dal secolo di vita, questo selciato e questo mosaico va ricostruito com’era, chiedono i firmatari della petizione, guidati dall’ex vicesindaco del Comune, Tarcisio Bullo, che ha personalmente consegnato le firme alla Cancelleria comunale di Bellinzona ieri. Ma non si tratta solo di ripristinare il selciato. La nuova viabilità, progettata a seguito della chiusura della Posta e al trasferimento allo sportello comunale dei servizi postali, non convince tutti, in particolare perché penalizza le persone anziane e con ridotta mobilità, che non possono usufruire del posteggio appositamente destinato agli invalidi a ridosso dell’entrata dello stabile, ma sono costrette a posteggiare a monte o a valle dell’ex casa comunale, dovendo poi affrontare delle scalinate per recarsi all’ufficio postale. La petizione chiede anche la realizzazione di un paio di posteggi di breve durata sul piazzale dello stabile.