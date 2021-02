Prenderà avvio lunedì 22 febbraio la seconda tappa degli interventi di risanamento del tratto dell’autostrada A2 compreso fra Giornico e Faido, denominato comparto Biaschina. L’ufficio federale delle strade rende noto che dopo la posa della segnaletica provvisoria per gestire il traffico durante le diverse fasi di cantiere verrà dato inizio ai lavori veri e propri che prevedono in particolare il risanamento fonico, con la costruzione di ripari anti-rumore e la posa di pavimentazione con caratteristiche fonoassorbenti. Previsti anche la sostituzione dei giunti per i manufatti, il risanamento delle banchine nelle gallerie e il rinnovo delle barriere di sicurezza. Il cantiere sarà sospeso durante il prossimo periodo invernale per poi riaprire nella primavera 2022 e terminar entro l’estate 2022. I lavori sono organizzati in diverse fasi, sia diurne sia notturne, in modo tale da ostacolare il meno possibile il traffico di transito in special modo durante i periodi di forte esodo. Fino alla metà di aprile a disposizione dell’utenza vi saranno due corsie verso nord ed una in direzione sud. Successivamente le corsie a disposizione del traffico nelle ore diurne saranno due per ogni direzione di marcia. L’investimento complessivo previsto ammonta a circa 40 milioni di franchi, tutti a carico della Confederazione.