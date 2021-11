Microturbine idroelettriche, partecipazione al Parco eolico del San Gottardo, risanamento energetico di palestra e piscina comunale (e prossimamente anche della Casa comunale), realizzazione e l’ampliamento della centrale termica di quartiere a cippato e la relativa distribuzione del calore tramite la rete di teleriscaldamento a diversi edifici pubblici e privati, nonché l’erogazione di diversi incentivi a favore della cittadinanza. Sono questi i progetti già realizzati o in corso di esecuzione da parte del Comune di Airolo che, in quanto Comune certificato Città dell’energia già nel 2020, si assume in pieno il proprio impegno nella promozione di una politica tesa all’efficienza energetica. E gli altri Comuni della regione non sono da meno: basti citare il teleriscaldamento pure a cippato della Quinto Energia SA (di proprietà del Comune e del Patriziato di Quinto) che distribuisce calore rinnovabile a numerosi stabili.

L’esempio dell’ente pubblico vuole stimolare i privati ad ammodernare energeticamente le proprie abitazioni e a dotarle di impianti di riscaldamento che funzionano valorizzando le fonti energetiche rinnovabili ed indigene, come per esempio pompe di calore, impianti a legna, solare termico, teleriscaldamento, che certo in Leventina non mancano. Per meglio conoscere le varie possibilità di passare a fonti energetiche rinnovabili al momento di sostituire gli impianti di riscaldamento elettrici o funzionanti con le energie fossili (olio, gas) e incentivi finanziari diretti ed indiretti mercoledì 17 novembre alle 20 al Salone Olimpia è in programma una serata informativa rivolta a tutta la popolazione. Promossa dal Comune di Airolo con il sostegno degli altri enti locali dell’Alta Leventina, l’appuntamento si inserisce nell’ambito del programma federale «Calore rinnovabile», promosso dall’Ufficio federale dell’energia / SvizzeraEnergia. La partecipazione alla serata è libera a patto di presentare il certificato COVID. Il programma dettagliato si può consultare sul sito www.studioenergia.ch/airolo-calore-rinnovabile.