Definire, in collaborazione con l’autorità cantonale, un piano d’azione a complemento delle schede sull’adattamento climatico già presenti nel Programma d’azione comunale. È quanto chiede una mozione del gruppo Verdi-Movimento per il socialismo in Consiglio comunale a Bellinzona. Mozione che si rifà ai danni provocati dalle recenti esondazioni di riali, e in particolare all’ondata di fango e detriti che ha devastato la scuola dell’infanzia del Palasio a Giubiasco. Ebbene, secondo i consiglieri comunali dell’MPS e dei Verdi, quanto accaduto ad inizio mese ripropone «in modo serio e urgente la questione dei mutamenti climatici e di come essi si stiano manifestando con sempre maggior forza e frequenza anche sul nostro territorio».