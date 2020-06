Una rissa con una ventina di giovani coinvolti è avvenuta sabato sera, verso le 23.00, all’esterno di un esercizio pubblico in Viale Stazione a Bellinzona. Durante lo scontro, tre giovani hanno riportato ferite che hanno richiesto cure ospedaliere. Sono state arrestate sei persone la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Lo comunicano il Ministero Pubblico, la Magistratura dei minorenni, la Polizia cantonale e la Polizia della città di Bellinzona. La rissa tra due fazioni è scoppiata per motivi che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire. Le persone arrestate sono un sedicenne cittadino svizzero residente in Riviera, tre diciassettenni (un cittadino svizzero, un cittadino iracheno e un cittadino croato), un diciannovenne cittadino italiano e un venticinquenne cittadino svizzero, tutti residenti nel Bellinzonese. Nel corso della lite una donna, estranea ai fatti, è stata spintonata e dopo essere caduta a terra ha riportato la frattura della clavicola. Sono in corso accertamenti per chiarire ragioni, dinamica e responsabilità di quanto avvenuto nonché per identificare ulteriori persone coinvolte. L’inchiesta è coordinata dal Sostituto Procuratore generale Nicola Respini e dalla Magistratura dei minorenni.