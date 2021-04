Il maggio delle Tre Valli e del Bellinzonese anche quest’anno non sarà gastronomico, e all’orizzonte ci sono nuvoloni. Gli organizzatori della tradizionale rassegna dedicata alla cucina locale hanno gettato la spugna. Inevitabile, in assenza di certezze sulle tempistiche delle riaperture e di conseguenza senza la possibilità di programmare. «La decisione non è stata presa a cuor leggero» conferma al CdT lo chef Luca Merlo, presidente di Gastro Bellinzona e Alto Ticino. Ma dopo aver valutato i pro e i contro non si è potuto fare altrimenti. «Peccato, perché sarebbe stato il momento giusto per rilanciare il settore nella nostra regione confrontato con una stagione già corta», aggiunge. Questo soprattutto perché rispetto alle destinazioni turistiche più gettonate - in primis Luganese e Locarnese...