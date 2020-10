«Non aveva accettato il rischio di causare la morte della vittima. Riteneva, sbagliando, di poter gestire la situazione». Si può riassumere in queste parole l’arringa dell’avvocato Yasar Ravi, legale del 39.enne italiano reo di aver tamponato e ucciso un coetaneo il 10 novembre 2017 sull’autostrada A2 all’altezza di Sigirino. Il legale ha pertanto chiesto che il suo assistito sia sì condannato, ma a una pena «notevolmente ridotta» rispetto agli 11 anni richiesti dal procuratore pubblico Nicola Respini. E che questa pena sia sospesa a favore di una misura stazionaria che aiuti l’uomo nei suoi problemi di dipendenza da alcolici e droga.

Ravi ha in sostanza argomentato che, giuridicamente, si è trattato di omicidio colposo (che prevede una pena minore) e non di omicidio intenzionale, in quanto il 39.enne - a causa del suo stato alterato - non si è consapevolmente assunto il rischio di poter causare il decesso di qualcuno con le sue azioni: «Si riteneva idoneo alla guida». Anche perché, ha sottolineato, nessuno gli avrebbe detto che i farmaci assunti alla mattina potevano renderlo incapace di guidare. Il legale ha anche avanzato l’ipotesi che l’uomo sia stato colpito da un improvviso colpo di sonno e che si sia risvegliato poco prima dell’impatto con la vittima, quando ha tentato una frenata risultata però tardiva: «Non aveva preso in considerazione la possibilità di addormentarsi di colpo».

Il legale ha inoltre voluto relativizzare le tappe precedenti della «folle» corse, affermando che sì, il suo assistito ha commesso delle infrazioni al volante, ma che queste non abbiamo messo in pericolo la vita o ostacolato altri conducenti. Ha definito «azzardati» ad esempio i sorpassi a destra, ma non «temerari», come prevede la legge. L’obiettivo è quello di rivedere al ribasso le imputazioni (e la conseguente pena) a carico del suo assistito: non esposizione al pericolo della vita altrui, né infrazione aggravata ripetuta alla Legge sulla circolazione stradale, bensì infrazioni gravi alla stessa.

Nel caso di espulsione obbligatoria, inoltre, Ravi ha argomentato affinché venisse applicato il caso di rigore e la stessa non venisse pronunciata.

Il suo intervento si è concluso sul tipo di pena da infliggere all’uomo (il quale, dopo sei mesi di carcere, sta seguendo ormai da oltre due anni un trattamento presso Villa Argentina). Mentre Respini, sulla scia dei medici, ha affermato che la terapia è fallita e dunque il resto della pena debba essere scontato in carcere, Ravi non si è detto d’accordo con questa conclusione, sottolineando come un anno fa gli stessi esperti avessero evidenziato dei progressi compiuti dall’imputato. Ha pertanto chiesto, come accennato, che anziché tornare in carcere l’uomo possa proseguire le misure.

La sentenza del giudice Mauro Ermani è attesa per dopo le 19.

