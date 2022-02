Capitale in fermento per il ritorno del carnevale

Bellinzona

In vista del debutto dei bagordi in una ventina di locali la Città si è premunita «blindando» il Teatro e altri punti sensibili: domani la prima serata che permetterà di capire la portata dell’evento - Nello spazio di pochi giorni gli esercenti hanno messo in piedi un’organizzazione complessa - Fa comunque un certo effetto passare così rapidamente dallo stato di semi allerta ad una festa quasi in piena libertà