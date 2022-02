Sabato 26 e domenica 27 febbraio torna in Valle di Blenio la Telemarkada. Un weekend al Nara da vivere in compagnia e sugli sci a tallone libero: grazie alla messa a disposizione gratuita in pista dell’attrezzatura da telemark e alle discese di gruppo accompagnate da monitori esperti, l’appuntamento si rivolge anche a tutti gli appassionati dello sci e della montagna in generale che vogliono mettersi alla prova in questa fantastica disciplina. All’evento giunto alla 18. edizione, organizzato dal Telemark club Ticino e dagli Amici del Nara con il sostegno di TiSki e dell’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino, non mancherà musica e animazione (la giornata di sabato sarà a tema «oldstyle») nonché la grigliata di sabato al punto di ristoro Al Barc. Maggiori dettagli sul sito www.telemarkticino.ch.